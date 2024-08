Nail art a tema autunno | le più belle da replicare subito

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 30 agosto 2024) Leart dell’2024 si tingono di colori scuri, intensi e avvolgenti, ma non mancano gli spunti per chi predilige manicure eleganti dai toni naturali. Ecco le idee da copiare ora e nei prossimi mesi. Unghie2024: colori e decori di stagione Ad esempio, il marrone si abbina bene ai nude o accostato al bianco per una swirlart. Invece per chi desidera una manicure sofisticata quella da provare è con decorazioni french in oro tridimensionale. Per una french moderna, puntate tutto sulla nuance verde militare e per ama le unghie chiare e luminose, l’effetto perla è una certezza. Scoprite altri decori, sulla punta delle dita, nel video di Amica.