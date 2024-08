Milano gli sfollati della Torre dei Moro | Incubo mutui sulle rovine Solo Ennio Doris ci aiutò

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 30 agosto 2024)– “Tirèmm inànz” (“andiamo avanti” in milanese), dopo aver perso tutto. La vita di Mirko Berti, consulente di 60 anni, è stata sconvolta tre anni fa. Il suo appartamento alladei(per cui ha acceso un mutuo da oltre mezzo milione di euro) è stato uno dei più danneggiati dal rogo del 29 agosto del 2021. Le fiamme, nel grattacielo milanese di via Antonini 32, hanno devastato il suo pentalocale al sedicesimo piano, lasciando intattoun piatto e la catenina d’orocresima. Tutto il resto – fra cui un pianoforte Yamaha e circa 7mila libri - è diventato polvere in mezz’ora di combustione. Berti, anche portavoce dei condomini “”, non è diventato però un risentito. “Questa esperienza mi ha fatto scoprire che esistono persone capaci di fare del bene senza tornaconto”.