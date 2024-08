Meteo è rivoluzione | otto città a rischio soffocamento Cosa succede

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 30 agosto 2024) Nonostante il maltempo abbia colpito alcune zone dell’Italia, l’ondata di calore continua a imperversare sulla Penisola. Oggi, venerdì 30 agosto, il ministero della Salute ha aggiornato il bollettino con un aumento dellecon bollino rosso, segnalando il massimo livello di allerta per gli effetti del caldo sulla salute. Lein cui l’allerta è al massimo livello sono: Bari, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Roma e Trieste. Altre, come Bologna, Bolzano, Rieti e Verona, sono segnalate con bollino arancione, mentre il resto del Paese presenta condizioni di allerta gialla, ad eccezione di Cagliari, segnalata in verde. La burrasca di fine estate rimandata Gli esperti del sito iL.it spiegano che la tanto attesa burrasca di fine estate si è allontanata.