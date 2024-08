M4 conto alla rovescia per la linea blu | sabato la riapertura di piazza Frattini con la pista ciclabile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 30 agosto 2024) Milano – Il ritornonormalità, o quasi, dopo anni di cantiere per la M4 e, negli ultimi due mesi, per la risistemazione di superficie dell’area. Domani la mobilità in, luogo di una delle stazioni della nuovaBlu, sarà ripristinata. L’annuncio ufficiale da parte del Comune è atteso per oggi, ma già ieri, nell’albo pretorio di Palazzo Marino, è comparsa un’ordinanza firmata dal settore Mobilità. L’atto ordina che “in, via Bellini, via Lorenteggio, via D’Alviano e via Barzilai, per tutti i conducenti di qualsiasi veicolo, a partire dal giorno 31 agosto 2024, entrino in vigore i provvedimenti viabilistici indicati nella planimetria” allegata all’ordinanza.