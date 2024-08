L’Ucraina perde il suo primo F-16 Giallo | errore del pilota o abbattuto dal fuoco amico L’ironia russa | Hanno fatto tutto da soli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Roma, 30 agosto 2024 - E' morto ilucraino del caccia F-16 precipitato ieri mentre respingeva un attacco aereo russo. IlAlexey Mes, nome di battaglia "Moonfish", è caduto con uno dei primi jet Usa consegnati poche settimane fa a Kiev. “Respingeva il più grande attacco aereo contro” La Cnn, citando una fonte del dipartimento militare ucraino, ha riferito: "IlAlexey Mes, noto come "Moonfish" è morto in un incidente mentre respingeva il più grande attacco aereo della storia della Russia contro l'Ucraina". Inoltre secondo la fonte le forze armate ucraine non ritengono che la causa dell'incidente sia undel: "L'incidente aereo é ora oggetto di indagine e gli esperti internazionali saranno invitati a parteciparvi".