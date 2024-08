L’ho vista e l’ho uccisa | preso Moussa Sangare Il killer di Sharon Verzeni ha confessato È il ciclista che scappava

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 30 agosto 2024) Svolta nell’inchiesta sull’omicidio di: i carabinieri hanno arrestato, 31enne italiano di origini maliane. “Ho avuto un raptus improvviso. Non so spiegare perché sia successo,”. Così il 31enne, affetto da disturbi psichici, disoccupato, avrebbe raccontato agli inquirenti che o cercavano, che lo hanno rintracciato e portato in caserma.sarebbe quindi stata aggredita edsenza un perché la notte tra il 29 ed il 30 luglio scorso. La sua unica “colpa” sarebbe stata quella di essersi trovata nel posto sbagliato al momento sbagliato. Accoltellata in strada per quattro volte e lasciata esanime in via Castegnate. “”:. Ildi(ANSA FOTO) – cityrumors.