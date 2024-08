Il paragone con Barbara D’Urso non ha senso siamo molto diverse Mi hanno massacrata ma sono andata avanti ora ho preso le misure | parla Myrta Merlino

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) “La maggior parte delle critiche erano pregiudiziali. Mi davano della snob, sostenendo che non ero un volto abbastanza popolare. Lo stessoconha pocoe aver chiamato me era espressione di un cambiamento editoriale”, spiegain un’intervista a La Stampa: “Mimassacrato, scrivendo di tutto. Misentita sotto assedio. A un certo punto però midetta: non ti curar di loro, guarda e passa. E”. Dopo le voci su un suo spostamento su Rete 4 e la posssibile uscita da “Pomeriggio 5” (“lo dicevano già a Natale ma è tutto falso”), la giornalista tornerà per il secondo anno consecutivo alla guida del contenitore informativo di Canale 5 da lunedì 2 settembre, con una settimana in anticipo rispetto al competitor “La Vita in Diretta“: “Chi fa tv è perennemente sotto giudizio.