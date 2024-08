Il Brasiliano Rocco Siffredi Valentina Nappi Martina Smeraldi e Priscilla Salerno | chi c’è al Bergamo Sex

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Arrivano conferme: secondo quanto riporta Dagospia, anche il, all’anagrafe Massimiliano Minnocci, sarà alSex. La manifestazione erotica più famosa d’Italia, che si svolgerà questo weekend, si arricchisce di un ospite d’eccellezza. Il controverso protagonista di numerosi ‘battibecchi’ con David Parenzo e Giuseppe Cruciani nella trasmissione radiodofonica La Zanzara è salito agli onori della cronaca per via delle sue numerose vicissitudini legali, come, per esempio,i consigli su come vendere (illegalmente) il Bonus Cultura. Ad annunciare la propria partecipazione alla nota fiera nazionale è stato proprio Minnocci sul suo profilo Instagram. E, con lui, anche i più noti volti dell’intrattenimento per adulti, dai pornostar ai creator di OnlyFans.