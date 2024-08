Grande Fratello ex protagonista dell’ultima edizione prossimamente nel cast di un film a tinte forti | ecco di chi si tratta

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 30 agosto 2024) Un’exdeldebutterà al cinema. Stiamo parlando dell’ex showgirl Simona Tagli, nota per aver presentato programmi come Drive In, Domenica In e Giochi senza frontiere. L’ex conduttrice, prima del, aveva partecipato a L’Isola dei Famosi nel lontano 2006 ma decise di abbandonare il reality dopo 12 ore di permanenza in Honduras. Da quel momento la Tagli mancò dal piccolo schermo per circa 18 anni, fino a quando accettò l’invito di Alfonso Signorini. Reduce dall’esperienza nella Casa più spiata d’Italia Simona, che attualmente è proprietaria di un salone di bellezza, approderà al cinema in una pellicola diretta dal regista Mario Chiavalin. Come riportato da Novella2000, l’ex gieffina saràdelStesso posto, stessa ora, definito come una “storia a“.