Giornalisti indagati Sara Giudice | Lei era d' accordo paghiamo l' eccesso di vita

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 30 agosto 2024), ex inviata di La7 indagata insieme al compagno, il giornalista del Domani Nello Trocchia con l'accusa di stupro di gruppo nei confronti di un'altra giornalista (accuse per le quali il pm ha chiesto l'archiviazione), spiega la sua versione in una intervista a Selvaggia Lucarelli, pubblicata sul Fatto di venerdì 30 agosto. «Salire in taxi con noi è stata una sua iniziativa, in taxi mi ha baciata lei. Mai l'abbiamo stretta, trattenuta, mai ha detto che non voleva fare qualcosa», dice rispetto alla serata nel pub a Trastevere avvenuta a gennaio del 2023. «A fine serata ero appoggiata a un camioncino, avevo i tacchi che mi davano fastidio, lei si avvicina e mi dà un bacio. L'ho ricambiata in allegria». Era «un gioco ma l'ho condiviso volentieri, mi è anche piaciuto.