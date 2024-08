Furia Osimhen colpo di scena clamoroso | può restare al Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 30 agosto 2024) In questi minuti, nonostante le poche ore alla conclusione del calciomercato, stanno continuando a circolare tante indiscrezioni di mercato su Victor. Queste sono le ultimissime ore di calciomercato. A mezzanotte, infatti, terminerà una delle campagne acquisti estive più movimentate dell’intera storia del. Il club partenopeo, infatti, è ancora molto attivo in sede di mercato, sia per quanto riguarda le trattative in entrata che quelle in uscita. Proprio su quest’ultimo fronte, oltre a quelle di Folorunsho alla Lazio e di Gaetano al Cagliari, il nome più caldo è ovviamente quello di Victor. Su quest’ultimo, di fatto, si stanno rincorrendo diverse notizie in questi ultimissimi minuti.