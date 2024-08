ESCLUSIVA IN – Radu niente Sampdoria | resta all’Inter! Almeno per il momento

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 30 agosto 2024)a poco meno di un’ora dalla fine del calciomercato in Serie A ha deciso dire clamorosamente. Questa l’indiscrezioneraccolta dalla redazione di Inter-News.it, ma non finisce qui. LA DECISIONE – L’estate di Ionutsi è rivelata essere una lunga attesa senza il finale sperato. Il portiere rumeno, tornatodopo un deludente prestito al Bournemouth, ha trascorso gli ultimi mesi cercando una nuova destinazione per rilanciare la propria carriera. Nonostante diversi colloqui e trattative,non è riuscito a trovare un club che soddisfacesse le sue aspettative. Con un solo anno di contratto rimasto con l’Inter, la priorità diera chiara: trovare una squadra disposta a offrirgli un contratto pluriennale. Le proposte non sono mancate, ma nessuna ha convinto il portiere e il suo entourage.