Endless love | quante puntate durata e quando finisce la serie turca

(Di venerdì 30 agosto 2024)lasono previste per, lain onda su Canale 5? Appuntamento ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 14.10. Visto il grande successo, la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di trasmetterla anche in prima serata, venerdì 30 agosto 2024, con la fine della prima stagione e il primo episodio della seconda. Laè composta da 74in totale divise su due stagioni. Mediaset ha frammentato leoriginali, che in media durano tra i 120 e i 150 minuti, inda 20-25 minuti trasmesse tutti i giorni al pomeriggio e il venerdì in seconda serata. Nel 2017ha vinto il premio come miglior telenovela agli International Emmy Award. Appuntamento quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì pomeriggio e venerdì sera, 30 agosto, alle 21.20.