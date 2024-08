E se la vostra prossima vacanza fosse very demure very mindful?

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 30 agosto 2024). Quella che sta per concludersi passerà alla storia come una delle estati in cui i trend di TikTok l'hanno fatta da padroni. Non stupitevi, sapete perfettamente di cosa stiamo parlando: brat esembrano due tendenze ben lontane dall'esaurirsi nel misero arco agostano, ed è altamente probabile ce le trascineremo dietro abbastanza a lungo da venirne a noia (sempre che non sia già accaduto). Sono due etichette, due stili di vita - sui social si direbbe due mood - applicabili a molte sfere della vita quotidiana. In tema viaggi, ad esempio, pare che la tendenzadetterà legge anche durante l'autunno: un approccio all'insegna di uno stile di vita più discreto, lento, sano e attento a ciò che ci circonda una volta abbandonato il divano di casa.: un piccolo ripassosignifica letteralmente discreto, modesto, riservato.