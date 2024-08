Cos’è il trend dei portachiavi charm che Miriam Leone ha portato a Venezia?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 30 agosto 2024) Una delle ultime mode destinate a durare nel tempo, a quanto apre, è quella di ornare le proprie borse con degli accessori più o meno colori. Si tratta, il più delle volte, di, ovvero contraddistinti da piccoli oggetti o pendagli, da agganciare ai manici per rendere anche il modello più semplice fresco e unico. Una tendenza confermata anche dall’attrice, arrivata alla Mostra del Cinema di2024 facendo mostra di un pendente a forma di leccalecca firmato Fendi, esattamente come tutto il suo look old style.in Fendi a(fonte: Fashion Times)Ilin questione, che è un porta Chupa Chups, ha il costo di 500 euro e riprende la nuance tortora della Colibrì Lite, una dei modelli di punta del brand all’interno della collezione autunno/inverno 2024/25.