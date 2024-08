Cocaina nel Motore dell' Auto la Folle Trovata per Portare la Droga nel Capoluogo

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 30 agosto 2024) L'Aquila - Due cittadini albanesi, rispettivamente di 28 e 24 anni, domiciliati nella provincia'Aquila, sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione, condotta dai carabinieria sezione operativa'Aquila in collaborazione con le stazioni di Sassa, Tivoli e Guidonia, ha portato al sequestro di tre chilogrammi dinascosti nel vanodi un'. La, secondo gli inquirenti, era destinata alle piazze di spaccio delabruzzese ee aree circostanti Tivoli. Il blitz è scattato alle 18 di ieri, quando i carabinieri hanno bloccato l'nei pressi di Guidonia, alle porte di Tivoli, dopo aver seguito i movimenti dei due sospettati per diversi giorni.