Che cos’è l' immunoterapia neoadiuvante e quali vantaggi offre nella cura del melanoma metastatico? Lo spiega il Professor Ascierto

(Di venerdì 30 agosto 2024) Il, fino a pochi anni fa, era considerato una neoplasia rara. Oggi è in crescita costante in tutto il mondo. Secondo quanto riporta la Fondazione, «Nell’ultimo trentennio negli Stati Uniti l’incidenza delè raddoppiata. I più elevati tassi d’incidenza si riscontrano in Australia, Nuova Zelanda e nei Paesi del Nord Europa. Come indicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni anno nel mondo vengono diagnosticati circa 132.000 nuovi casi di questo tipo di cancro. Le stime per l’Italia indicano un totale di circa 14.000 nuovi casi diagnosticati ogni anno».