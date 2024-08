Borsa | l' Europa in linea con Wall Street Milano la migliore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Non arresta la striscia positiva delle Borse con gli ultimi dati sull'inflazione che rafforzano le scommesse che la Fed tagli i tassi più volte quest'anno. L'indice d'area europeo, lo stoxx 600, sale di un quarto di punto dopo l'avvio di. In luce in particolare l'immobiliare, seguito dai titoli legati ai servizi di pubblica utilità.si conferma la Piazzacon il Ftse Mib in rialzo dello 0,55% a 34.376 punti. La spinta arriva dai bancari ed in particolare dalla Popolare di Sondrio (+2,35%) e da Bper (+2,27%) . Tra gli altri bene Tim (+1,74%), Iveco (+1,76%) ed Erg (+1,82%). Vendite su Diasorin (-1,14%) così come su Saipem (-1%) ed Eni (-0,78%) su queste ultime pesa la frenata del petrolio con il wti che che cede il 2,3% a 74 dollari e il brent l'1,3% a 78,9 dollari.