Benevento Città Spettacolo domenica la presentazione del libro ‘Leopardi napoletano’

(Di venerdì 30 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNell’ambito del festival1° settembre, alle ore 19:00, a piazza Federico Torre, si terrà la, curata dall’Archeoclub di, deldi Michele Ruggiano “Leopardi napoletano”. Ilaffronta l’ultimo periodo di vita del poeta di Recanati, ossia i quattro anni che trascorse a Napoli, prima di morirvi nel 1837, all’età di 39 anni. In questo soggiorno il grande poeta portò a maturazione il suo pensiero, fino a giungere al suo capolavoro non solo poetico, ma anche filosofico, che fu la lirica “La ginestra”. Ed è soprattutto questo componimento del Leopardi a far da perno aldi Michele Ruggiano, scritto come trascrizione di una sua lectio magistralis sui temi della social catena e del vero amore presenti nella Ginestra.