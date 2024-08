“Babygirl” e “Trois amies” | il concorso oggi riparla d’amore passione tabù

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 30 agosto 2024) Due modi di occuparsi d’amore. C’è la maniera di Nicole, che è poi la maniera del cinema indie americano, prometti lo scandalo, poi un pochino lo annacqui, strutturi una campagna stampa in cui la protagonista esclama: “oddio che ho fatto!”. E c’è la maniera dei francesi, anzi delle francesi: che come nei film di Eric Rohmer (ma anche in quelli di Woody Allen, qui chiaramente spirito guida) dell’amore parlano, discettano, spaccando il capello in quattro, dimostrando una buona dose di volubilità sull’argomento.