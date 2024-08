Asllani | Inter fame e obiettivi ci sono! Calhanoglu mi ha parlato

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 30 agosto 2024)va in conferenza stampa dopo-Atalanta. Il centrocampista, entrato per l’acciaccato, elogia il suo compagno di reparto fra le altre cose. CONFERENZAPOST PARTITA-ATALANTA Non era facile ripetere il 4-0 all’Atalanta dell’anno scorso. È una squadra che gioca un bel calcio, gioca a uomo ed è difficile venire fuori dalle situazioni. Però siamo stati bravi nella prima mezz’ora: abbiamo chiuso la partita. Poi siamo stati bravi a gestirla, tre punti fondamentali. Quanto è importante per te gestire il minutaggio? È sempre importante. So che cigiocatori forti, però devo essere bravo a sfruttare i miei minuti: che siano cinque, dieci o mezz’ora.sicuro che lo farò, perché ho accanto a me dei compagni straordinari che mi aiutano tutti i giorni. Devo continuare a lavorare e lo farò sicuramente.