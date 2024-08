Al Festival di Venezia gli uomini con più stile non indossano la cravatta

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 30 agosto 2024) Forse c'è una chat di gruppo per gli attori di Beetlejuice Beetlejuice che hanno partecipato aldi. E forse in quella chat di gruppo c'era un messaggio del tipo «Ehi ragazzi, qualcun altro sente che le cravatte sono un po' fuori moda in questo momento?». Che si tratti di un promemoria della chat di gruppo o meno, il codice di abbigliamento Black Tie deldiè ufficialmente abolito. Tutti i grandi attori sul tappeto rosso della première hanno avuto la stessa idea: gli abiti possono essere magnifici anche senza la. "Beetlejuice Beetlejuice" Opening Red Carpet - The 81st Venice International FilmDominique CharriauJustin Theroux ha dato il via alle danze con un elegante abito di Zegna.