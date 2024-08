Addressable tv le campagne pubblicitarie diventano uniche e personalizzate

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 30 agosto 2024) La tecnologia permette di approcciare i consumatori in modo diverso, realizzandodi comunicazione sempre più data-driven. Nella ricerca di esperienze, lesono sempre più integrate e l’omnicanalità sempre più imprescindibile. In questo contesto l’Tv si presenta come un formato innovativo di digital advertising che consente di erogare spot specifici a un gruppo targettizzato di utenti televisivi. Oltre a un pubblico più targettizzato, con l’Tv è possibile andare ad intercettare quelle fasce di spettatori meno raggiungibili dalla tv tradizionale, come i giovanissimi.