Vuelta a España 2024 il borsino della tappa di oggi | arrivo in salita Roglic vuole ricucire su O’Connor

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) Non c’è un attimo di respiro alla. Dopo due giorni sì interlocutori, ma con salite che si faranno sentire nelle gambe, arriva la dodicesima frazione con conclusione all’Estacion De Montaña De Manzaneda, un nuovoinche arriva dopo 137,4 chilometri di vari saliscendi e un’ultima ascesa di oltre 15 chilometri al 4,7% con picchi del 12%. Probabile dunque che possano muoversi gli uomini di classifica per provare a guadagnare terreno su Ben(Decathlon AG2R La Mondiale). Al momento Primoz(Red Bull Bora Hansgrohe) ed Enric Mas (Movistar) appaiono come i più brillanti quando la strada va verso l’alto, con lo sloveno arrembante e l’iberico bravo a stargli a ruota; possibile che sia uno di loro due ad accendere la miccia nel finale.