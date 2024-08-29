Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2024 ore 20:30 (Di giovedì 29 agosto 2024) Viabilità DEL 29 AGOSTO 2024 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A1 FIRENZE-Roma SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE TRA ORVIETO E FABRO VERSO FIRENZE, VEICOLO CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCOLazioNE, RACCOMANDIAMO COMUNQUE PRUDENZA. E SULLA LINEA Roma-VITERBO A SEGUITO DI UN ALLAGAMENTO DEI BINARI AVVENUTO LO SCORSO 17 AGOSTO IL SERVIZIO RESTA SOSPESO TRA VIGNA CLARA E Roma SAN PIETRO: PROSEGUE L’INTERVENTO DEI TECNICI PER IL RIPRISTINO DELLA CIRCOLazioNE, MENTRE FINO AL 31 AGOSTO SONO PREVISTE CANCELLazioNI DEI TRENI REGIONALI TRA LE STAZIONI DI VIGNA CLARA, Roma-SAN PIETRO E Roma-OSTIENSE. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2024 ore 19:45 - 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD SONO TERMINATE LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DELLA PRESENZA DI UN VEICOLO IN FIAMME RIMOSSO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO IN DIREZIONE NAPOLI, IL TRAFFICO E’ RIENTRATO NELLA NORMA LUNGO IL TRATTO INTERESSATO; CI SPOSTIAMO SULLA A24 ROMA-TERAMO, DOVE E’ SEGNALATO UN INCENDIO TRA IL RACCORDO E SETTECAMINI, RACCOMANDIAMO QUINDI LA DOVUTA PRUDENZA; E AD ARICCIA DA DOMANI 30 AGOSTO E FINO AL 2 SETTEMBRE VA IN SCENA LA 72° EDIZIONE DELLA SAGRA DELLA PORCHETTA: A PARTIRE DALLE 8. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2024 ore 19:15 - 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD SONO TERMINATE LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DELLA PRESENZA DI UN VEICOLO IN FIAMME RIMOSSO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO IN DIREZIONE NAPOLI, IL TRAFFICO E’ RIENTRATO NELLA NORMA LUNGO IL TRATTO INTERESSATO; CI SPOSTIAMO SULLA A24 ROMA-TERAMO, DOVE E’ SEGNALATO UN INCENDIO TRA IL RACCORDO E SETTECAMINI, RACCOMANDIAMO QUINDI LA DOVUTA PRUDENZA; E AD ARICCIA DA DOMANI 30 AGOSTO E FINO AL 2 SETTEMBRE VA IN SCENA LA 72° EDIZIONE DELLA SAGRA DELLA PORCHETTA: A PARTIRE DALLE 8. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2024 ore 18:45 - DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI PER I NUOVI AGGIORNAMENTI Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DEL 29 AGOSTO 2024 ORE 18. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD SONO IN CORSO OPERAZIONI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DELLA PRESENZA DI UN VEICOLO IN FIAMME RIMOSSO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO IN DIREZIONE NAPOLI, PERMANGONO CODE RESIDUE PER 4 KM A PARTIRE DA MONTEPORZIO CATONE; VEICOLO IN FIAMME SEGNALATO ANCHE SULLA A24 ROMA-TERAMO TRA IL RACCORDO E SETTECAMINI, ANCHE QUI UN INVITO ALLA PRUDENZA; CI SPOSTIAMO INFINE A NORD DELLA CAPITALE DOVE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA SALARIA, TRA IL RACCORDO E VIA DEL CASALE DI SETTEBAGNI IN DIREZIONE MONTEROTONDO. romadailynews
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