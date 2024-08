US Open Novak Djokovic | Devo ancora trovare ritmo e servizio Contro Popyrin devo salire di livello

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024)non brilla ma avanza al terzo turno degli US2024. Il tennista serbo, infatti, ha fatto suo il derbyLaslo Djere con il punteggio di 64 64 20 e ritiro per il numero 109 del ranking ATP. Una sfida di 2 ore e 12 minuti che non ha visto certo la migliore versione del 24 volte vincitore di un torneo del Grande Slam, alle prese anche con qualche noia afisico. Proprio per questo motivo, infatti, il nativo di Belgrado è stato costretto a richiedere l’intervento del fisioterapista. Ad ogni modo missione compiuta per Nole che ha analizzato quanto accaduto sul cemento newyorkese: “Fino ad ora non ho servito molto bene, soprattutto possiamo dirlo per questi due match. Sto cercando dianche perché se non hai buone percentuali puoi avere problemi.