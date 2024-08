US Open Musetti al terzo turno e Berrettini eliminato

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 29 agosto 2024) Lorenzoannulla 2 match point e batte Miomir Kecmanovic in 5 set al secondodel singolare maschile dell'US. Matteoinvece oggi 29 agosto 2024 viene travolto dallo statunitense Taylor Fritz. La terza giornata del torneo è a due facce per gli azzurri impegnati nel secondo round., testa di serie numero 18, soffre e piega il serbo Kecmanovic per 3-6, 6-4, 6-4, 2-6, 7-5 dopo 3h47? di battaglia in cui annulla anche 2 match point al rivale. Il toscano, che risolve il rebus con 12 ace e 51 vincenti, se la cava anche grazie al 65% di prime palle e conquista il, nel quale sfiderà lo statunitense Brandon Nakashima, numero 50 del ranking, per un posto negli ottavi. "Non ho giocato a un buon livello ma ho capito che posso lottare e soffrire: l'ho fatto su tutti i punti.