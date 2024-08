Ucraina raffica di droni russi | Kiev sotto attacco Mosca controlla il 40% di Chasiv Yar

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Roma, 29 agosto 2024 –stamani con unadi, di cui 15 sono stati abbattuti, secondo quanto riferito dall’. Le forze russeno circa il 40% della città strategica diYar, nel Donetsk. “Al momento, il nemicola parte della città fino al canale. Questa è circa il 40% della città”, ha detto Polukhin, portavoce della 24esima Brigata meccanizzata. “Le restrizioni all'uso delle armi date all'devono essere revocate, ci deve poter essere pieno utilizzo per colpire obiettivi militari ina in linea con le regole internazionai”, ha detto l'alto rappresentante Ue Borrell accogliendo il ministro degli Esteri ucraino Kuleba a Bruxelles per il Consiglio informale Esteri.