TS – Juve girone affascinante Motta e i giovani la cosa più bella…

2024-08-29 21:26:30 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport: Si sono conclusi a Montecarlo i sorteggi della Champions League 2024/2025. Gli uomini di Thiagoconoscono ora il proprio destino all'interno del nuovo formato della massima competizione europea per club, che debutterà il 17 settembre con la 1ª giornata delunico a 36 squadre. Lantus, appartenente alla fascia 2 – la stessa di Milan e Atalanta – ospiterà allo Stadium il Manchester City di Pep Guardiola. Le altre sfide prevedono invece Lipsia (trasferta), Benfica (in casa), Club Brugge (trasferta), Psv (in casa), Lille (trasferta), Stoccarda (in casa) e Aston Villa (trasferta): il calendario degli incontri sarà reso noto sabato 31 agosto. A commentare l'esito del sorteggio, il dirigente dell'areale Gianluca Pessotto.