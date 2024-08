Tolkien poeta | esce postuma la prima raccolta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Roma, 29 agosto 2024 – J.R.R.ha sempre sognato di essere riconosciuto come. Eppure lo scrittore, tra i più famosi al mondo, con oltre 150 milioni di copie delle sue opere fantasy vendute, ha sempre faticato a pubblicare le sue raccolte di poesie – se non si contano ovviamente quelle che ha incluso ne “Il Signore degli Anelli” e “Lo Hobbit”. Ma adesso, a mezzo secolo dalla sua morte, è arrivato il suo momento. Si tratta di “The Collected Poems of JRR”, un’opera contenente più di 195 poesie dell’autore, tra cui 70 inedite, che sarà pubblicata nel Regno Unito per Harper Collins il prossimo mese. Merito del figlio, Christopher, che, come racconta il Guardian, voleva che il talento poetico del padre fosse riconosciuto.