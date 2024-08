Tifone con venti oltre i 250 km h | 3 morti accertati ma ci sono anche feriti e dispersi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 29 agosto 2024) IlShanshan ha colpito duramente il Giappone, in particolare l’isola di Kyushu, causando devastazione e panico tra la popolazione. La tempesta, classificata come “molto forte”, ha fatto il suo ingresso a Satsumasendai, nella prefettura di Kagoshima, intorno alle 8:00 del 29 agosto 2024, portando con séche hanno raggiunto i 252 km/h e piogge torrenziali che hanno messo in ginocchio intere comunità. >> “Ecco quando finisce il caldo”. Meteo Italia, finalmente annunciata la data. Ma subito piogge e freddo Le autorità giapponesi hanno emesso avvisi di emergenza e ordinato evacuazioni per800.000 residenti nelle prefetture di Kagoshima e Miyazaki, mentre le ferrovie e le compagnie aeree hanno cancellato centinaia di voli.