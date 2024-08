Tenta di accoltellarla e versa sul volto sostanza acida Il marito | Ero drogato e ubriaco non ricordo nulla

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) "Ero, nondi quello che è successo". Si è difeso così il marocchino di 45 anni che nella notte tra sabato e domenica scorsa è piombato in casa della moglie accoltellandola e buttandole addosso unanon ancora identificata. La donna ha rischiato di essere l’ennesima vittima di femminicidio. Si è salvata grazie al figlio 14enne che è intervenuto trattenendo il padre mentre continuava a sferrare le coltellate. Ieri il 45enne ha affrontato l’udienza di convalida dell’arresto, scattato perto omicidio aggravato dalla premeditazione e dall’uso dichimica, per lesioni aggravate e stalking. Davanti alla giudice Sonia Piermartini ha spiegato solo che quella notte aveva assunto alcol e sostanze stupefacenti e non aveva unlucido di quanto accaduto per poterlo spiegare.