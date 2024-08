Standing ovation per Sigourney Weaver | Leone alla Carriera

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di giovedì 29 agosto 2024) –perd’orocerimonia di apertura dell’81esima Mostra del Cinema di Venezia. L’attrice di ‘Alien’ e ‘Ghostbusters’ è sbarcata al Lido per ricevere l’ambito riconoscimento: “Sto sognando”.per“Sto sognando, sono sopraffatta e vorrei ruggire”. Queste le prime parole di, pronunciate in italiano. “Sono davvero grata del miod’oro, che sarà seduto accanto a me in aereo e sulla gondola. Mio marito dovrà abituarsi ad averlo con noi sul letto”, dice scherzando. Nel corso dellaho lavorato con registi straordinari e ringrazio in particolare Peter Weir (l’altrod’orodi questa edizione), che mi ha fatto innamorare del cinema”. Fonte di ispirazione? Ad introdurre, l’attrice francese Camille Cottin: “E’ una fonte di ispirazione per tutti noi.