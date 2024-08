Siena e gli impianti sportivi la mappa di Lorè Stadio e palazzetto ecco i tempi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024), 29 agosto 2024 –, piscine, nuovi e vecchida ammodernare. Il panorama delle strutture sportive in città è per larga parte un cantiere aperto. “L’obiettivo è rinnovare, nell’arco del mandato, larga parte del parcostico”, afferma l’assessore Lorenzo. Assessore, partiamo dalla questione: quali i prossimi passi? “La convenzione prevede che sia gestito dalFc per la manutenzione ordinaria. Noi ci occuperemo della rigenerazione del manto erboso: l’intervento sarà effettuato nella seconda metà di settembre a causa delle temperature, come indicato dalla ditta che se ne occupa”. E le aree esterne in condizioni non proprio ottimali? “Prima dell’inizio del campionato garantiremo una ripulitura completa insieme a Sigerico”.