Sharon chi poteva conoscere un percorso senza telecamere? Il torrente e la presunta fuga del killer

(Di giovedì 29 agosto 2024) Terno d’Isola. Quattordici chilometri di strade e duecentomila metri quadri di aree verdi, coperti da 54. Sono i numeri sciorinati dal sindaco di Terno d’Isola Gianluca Sala, necessari a inquadrare il difficile lavoro che attende i volontari del Mu.Re. (Museo Recuperanti 1915-1918 Alto Garda Bresciano), specializzati nella ricerca di ordigni bellici che mercoledì 28 agosto hanno messo a disposizione dei carabinieri i loro magneti e metal detector per cercare in tombini, siepi, cespugli e corsi d’acqua il coltello o il pugnale usato per uccidere la notte tra il 29 e il 30 luglioVerzeni, la 33enne che stava passeggiando nella centrale via Castegnate.