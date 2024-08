Serie B Interregionale Loreto punta al bersaglio grosso | La rosa è buona vogliamo vincere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) L’Italservicecontinua a lavorare sodo, La preparazione estiva prosegue spedita in vista della partenza del campionato di. Sabato, nel frattempo, sono previsti due eventi importanti per la squadra pesarese. Il primo: alle ore 11 si terrà la conferenza stampa di lancio della campagna abbonamenti 2024/2025 al Ristorante "In Piazzetta" di Pesaro (Via Carlo Cattaneo, 37). Nel pomeriggio, alle 18.30, al PalaMegabox sarà invece tempo del primo test match estivo, da disputare contro la General Contractor Jesi. A questa amichevole ne seguiranno altre cinque, di cui tre in città: venerdì 6 settembre in casa contro Bramante Pesaro (ore 18.30), mercoledì 11 ancora in casa contro Pisaurum (ore 18.30), sabato 14 a Ravenna (ore 17.15), mercoledì 18 in casa contro Fossombrone (ore 18.30), sabato 21 in casa del Bramante Pesaro (ore 17).