Sequestri di Droga Cellulari e Coltelli in Carcere Arrestato un Latitante

(Di giovedì 29 agosto 2024) Chieti - Durante un'operazione di controllo all'interno del superdi Villa Stanazzo, a Lanciano, sono stati rinvenuti e sequestrati otto telefonini, un coltello a serramanico e due panetti di. L'operazione, condotta dagli agenti della polizia penitenziaria in collaborazione con i carabinieri, ha portato anche all'arresto di un uomo di Acerra, che si era presentato per un colloquio con un familiare. Dai controlli preliminari è emerso che l'uomo era ricercato per associazione a delinquere di stampo mafioso e su di lui pendeva un mandato di cattura. Gli oggetti sequestrati all'interno delpotrebbero essere stati introdotti lanciandoli oltre il muro di cinta, poiché il sistema anti-drone installato nella struttura non è entrato in azione.