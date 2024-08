Se perfino gli Usa sanzionano Israele ma continuano a sostenerla militarmente

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di giovedì 29 agosto 2024) Roma, 29 ago – Il rapporto tra Usa ea questo punto della guerra merita una riflessione. Rapporto contraddittorio, senza dubbio ipocrita, ma difficilmente eludibile, viste i palesi ossimori che caratterizzano le relazioni ufficiali. Palese che oltre l’ufficialità ci sia la sostanza, che poi è quella che conta davvero. Ma, in ogni caso, il fatto che Washinginton sanzioni i coloni israeliani per le violenze in Cisgiordania, per quanto “atto teatrale”, mostra comunque di avere un significato. Usa e, amici per sempre, anzi no, anzi forse Il titolo del paragrafo è volutamente forzato, nessuno mette in dubbio la stretta interdipendenza tra i due Stati. Però le sanzioni che gli Usa hanno – di fatto – comminato a