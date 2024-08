Rose Villain pubblica la versione spagnola della hit Come un tuono

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 29 agosto 2024)Como un trueno in duetto con la star colombiana multiplatino BLESSD, senza dubbio una delle artiste più internazionali del panorama italiano, questo venerdì, 30 agosto,Como un trueno (Warner Music Italy). Al suo fianco, per l’occasione, la star colombiana multiplatino BLESSD, tra i più acclamatiscena urban internazionale, con all’attivo miliardi di streaming (2.6 miliardi a livello globale, di cui 27.6 milioni in Italia). Como un trueno, di cuiè autrice anche del testo in spagnolo, è unatotalmente ineditasua hit, certificata triplo platino,unfeat. Guè, prodotta da okgiorgio e Sixpm. La release si va ad aggiungere ad un anno pieno di importanti traguardi per l’artista, che ha mostrato a tutti la carica e l’energia che riesce a sprigionare con la sua musica.