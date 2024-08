Regolamento sorteggio nuova Champions League | ecco come funziona

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024) Lasta per nascere. Con grandi novità. Giovedì 29 agosto alle ore 18:00, presso il Grimaldi Forum di Montecarlo, verrà infatti svelata lacompetizione con untutto nuovo e molto diverso rispetto a quello a cui eravamo abituati. Saranno ben cinque le squadre italiane al via, per la prima volta nella storia: Inter, Milan, Juventus, Bologna e Atalanta. Il nuovo format prevede un’unica fase a 36 squadre, senza gironi, con ogni squadra che affronterà otto squadre diverse (quattro in casa, quattro in trasferta). Le prime otto classificate passano direttamente agli ottavi di finale; le squadre classificate dal nono al ventiquattresimo posto disputeranno gli spareggi per la fase a eliminazione diretta, con le vincenti che accederanno agli ottavi. Da quel momento in poi si procede direttamente con le classiche partite a eliminazione diretta.