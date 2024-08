Quasi a casa recensione | di vita di musica di identità nel bell' esordio di Carolina Pavone

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 29 agosto 2024) Maria Chiara Arrighini (che ricorda Jean Seberg) e Lou Dillon protagoniste di un'opera prima sfumata e girovaga, tra Roma, il mare e un futuro che tarda ad arrivare. Orecchie dritte per le musiche di Coca Puma. Presentato alle Giornate degli Autori, e poi al cinema dal 5 settembre.della romanissima!) parte e finisce con un'idea di cinema ben precisa. Un'idea semplice, che non punta all'assurdo né all'originalità smodata (anzi, dietro c'è una storia già vista e già sentita, ma poco importa), avendo una sua coscienza e una suache, per colori e personaggi guarda ad Éric Rohmer e alla Nouvelle Vague (con le dovute proporzioni, ma tant'è). Ce ne accorgiamo subito, fin dal primo piano della protagonista, interpretata da un'altra esordiente da tenere d'occhio, Maria Chiara Arrighini.