Primo caccia F-16 in Ucraina | mandato dagli Usa solo poche settimane fa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 29 agosto 2024) Un aereo daF-16 ucraino è stato distrutto in un incidente avvenuto lunedì scorso, segnando una grave perdita per l’esercito di Kiev, che ha ricevuto i primi velivoli di fabbricazione americanaprima. L’incidente, riportato in esclusiva dal Wall Street Journal, sembra non essere stato causato da un attacco nemico, ma piuttosto da un probabile errore del pilota. Questo evento rappresenta la prima perdita di un jet F-16 americano da parte dell’. Le sfide dell’nella gestione degli F-16 L’ha recentemente schierato gli F-16 Fighting Falcon, fornitiStati Uniti, in operazioni di combattimento contro attacchi missilistici e droni russi. Nonostante i risultati iniziali promettenti, il presidente Volodymyr Zelensky ha evidenziato la necessità di ulteriori jet e, soprattutto, di piloti adeguatamente addestrati.