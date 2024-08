Ponte Garibaldi tempi rapidi | niente gara

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024), si auspica l’apertura per giugno 2025. Sono otto le settimane lavorative chieste dal progettista per realizzare i disegni di officina che serviranno per mettere a punto la struttura. Una buona notizia arriva dall’Anas che ha dato comunicazione che potrà ricorrere all’accordo quadro e questo consentirà di poter individuare un’impresa senza la necessità di indire una. Da indiscrezioni, l’impresa sarebbe già stata individuata e, come già spiegato dal vice commissario ingegner Stefano Babini, uncon struttura in acciaio può essere realizzato in otto mesi, la stima realistica è quella di giugno 2025. L’obiettivo, inizialmente previsto per dicembre 2024, si sposta quindi di sei mesi, come già anticipato durante la presentazione.