Peste suina l’avanzata dei focolai tra Pavia e Lodi Appello Coldiretti | subito indennizzi

(Di giovedì 29 agosto 2024)– Oltre 41mila suini abbattuti negli ultimi due mesi, poco meno della metà di quelli abbattuti in un intero anno, dal primo caso nell’estate del 2023. Sono pesanti le conseguenze economiche della seconda ondata diafricana che ha colpito la zona compresa tra Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna, che hanno un potenziale economico da oltre 200 milioni di euro all’anno. Ai 13individuati nel Pavese, se ne aggiungono tre nelgiano (Borghetto, Sant’Angelo e Marudo) con complessivamente 6mila capi. “I nuovisono un segnale allarmante di come la situazione abbia raggiunto livelli emergenziali e si stia allargando in maniera rapida e pericolosa in particolare nelle province di, Vercelli e Novara” ha detto Silvia Garavaglia, presidente di