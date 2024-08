Nuove regole per gli Ncc Spazi per la sosta a tempo | Centro più accessibile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) "Un tentativo di regolamentare la presenza dei van Ncc, noleggio con conducente, tutelando la mobilità urbana e anche il lavoro di una categoria importante in una città turistica", così l’assessore alla mobilità Enrico Tucci, insieme al comandante della Municipale Alfredo Zanchi, annuncia l’ordinanza sperimentale - che partirà da domenica 15 settembre e sarà in vigore fino al 31 dicembre - che prevede 19 nuovi stalli per ladi Ncc e taxi. Se i taxi hanno già lorodi attesa, gli Ncc invece solo ora vedono regolamentato il loro passaggio con fermata nei nuoviindividuati, per massimo 60 minuti, durante l’attesa dei clienti che hanno prenotato il servizio e durante la prestazione del servizio stesso.