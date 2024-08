McTominay uno scozzese a Napoli È nato quando il Napoli giocava con Caccia e Aglietti

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 29 agosto 2024), uno. ÈilconScottovvero un diavolo rosso a Porta Capuana. Da Lancaster, fortezza normanna aproprio dove i normanni hanno regcostruendo Castel Capuano. Il primodella storia azzurra, centrocampista box to box, nel tempo libero affidabile centrale in una difesa a tre. Un colpo da novanta, un colpo che ha spiazzato persino Rio Ferdinand bandiera dello United che si è scagliato contro la sua cessione. Un colpo che ha dell’incredibile, passato in sordina sui quotidiani sportivi e poco esaltato dalle televisioni nazionali. Benvenuti nel periodo contiano. Ora tutto è davvero possibile. Scott èl’otto dicembre del 1996 mentre al San Paolo si stava giocando-Hellas Verona.