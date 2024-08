Liverpool Federico Chiesa | Sono molto felice ho detto sì immediatamente

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024)è un nuovo giocatore del. Lo ha annunciato lo stesso club inglese. L’attaccante 26enne ha completato con successo le visite mediche e ha finalizzato i termini di un accordo a lungo termine, e ora è pronto a unirsi alla squadra dei Reds., che ha 51 presenze con l’Italia e ha fatto parte della squadra campione a Euro 2024, arriverà dopo quattro stagioni e 131 presenze con la Juventus. “cosìdi essere un giocatore del– hal’ex giocatore bianconero ai canali ufficiali del club – Quando Richard Hughes mi ha chiamato e mi ha, ‘Vuoi unirti al?’ – e l’allenatore mi ha chiamato – hodi sìperché conosco la storia di questo club, so cosa rappresenta per i tifosi. Non vedo l’ora di iniziare.”is a Red pic.twitter.