LIVE Nuoto Paralimpiadi Parigi 2024 in DIRETTA | Raimondi Boggioni Bocciardo e Gilli fanno sognare! In finale Procida Barlaam e Bianco

(Di giovedì 29 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLEDALLE 8.30 11.44: DOMINIO ASSOLUTO DELLA AZZURRA MONICA! L’italiana vince la seconda batteria con 2’50?56, miglior tempo finora, staccatissime le altre, guidate dalla tedesca Scholz con 3’08?53 11.36: La ucraina Poida vince la prima batteria dei 200 sl con 2’52?04, seconda molto staccata la ceca Koupilova con 3’06?38. Tra poco11.33: C’è Francescaal via della seconda di tre batterie dei 200 stile libero S5. E’ l’ultima gara di questa mattina 11.32: Questi i finalisti dei 200 stile libero S5: Francesco, Italy, ITA, 2:33.12 Kirill PULVER, Neutral Paralympic Athletes, NPA, 2:34.31 Antoni PONCE BERTRAN, Spain, ESP, 2:36.76 Oleksandr KOMAROV, Ukraine, UKR, 2:38.86 GUO Jincheng, People’s Republic of China, CHN, 2:44.72 WANG Lichao, People’s Republic of China, CHN, 2:46.