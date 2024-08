LIVE Bellucci-O’Connell 3-6 3-3 US Open 2024 in DIRETTA | serve prima l’azzurro nel 2 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Lungo il dritto in palleggio di. 3-3 Niente, ace (6°). Bravo lui. 40-30 Ottima risposta di rovescio! 40-15 Ottima smorzata. 30-15 Risposta veloce nei piedi del. 30-0ancora bene e manovra lo scambio l’aussie. 15-0 Servizio e dritto. 3-2 Ottima smorzata! Resta avanti nel 2°. 40-30 Risponde in modo incisivo e affonda il dritto. 40-15 Ace (5°)! 30-15vincente. 15-15vincente ed urlo! 0-15 Brutto errore di dritto in palleggio. 2-2 A zero. 40-0 Ace (4°)! 30-0 Servizio dritto e smash. 15-0 Non risponde di rovescio sulla seconda. 2-1 Altravincente. 40-30 Con la!!! 30-30 Con il dritto