LIVE Bellucci-O’Connell 3-6 1-0 US Open 2024 in DIRETTA | azzurro in cerca della rimonta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0 Parte avantinel 2° set! 30-0 Prima vincente. 15-0 Apre al servizio il lombardo nel 2° set.6-3! In 32? l’aussie chiude il primo set. La risposta di dritto dell’sbatte sul nastro e non si arrampica di là. Sfortunato. 40-30 Pressione con il rovescio di, annulla così il 1° set point. 40-15 Prima vincente. 30-15 Passa di rovescio. 15-15 Servizio e dritto aussie. 0-15 Erroraccio al volo di. 3-5 Tiene comodamente il servizio Mattia, serve per il set. 40-15 Doppio fallo (2°). 40-0 Ace (5°)! 30-0 Ace (4°)! 15-0 Sulla riga il dritto di. 2-5 Ace (4°). 40-0 Altra prima, altro punto. 30-0 Prima vincente. 15-0 Ace (3°). 2-4 Tiene con autorità la battuta! 40-15 Scappa il rovescio di. 30-15 Doppio fallo (1°).